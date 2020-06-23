Валерий Меладзе назвал фатальным совпадением свой брак с Джанабаевой, а брата — с Брежневой

Певец Валерий Меладзе, который сейчас женат на бывшей солистке группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой, назвал фатальным совпадением брак с певицей и женитьбу своего брата продюсера Константина Меладзе на другой солистке популярного коллектива — Вере Брежневой.

«Конечно, что-то фатальное в этом есть. Причем и Альбина, и Вера попали в группу, казалось бы, случайно, но и в том, и в другом случае это повлекло за собой достаточно серьезное продолжение». Валерий Меладзе

Как сказал Валерий Меладзе, ни он, ни его брат заранее свадьбы со звездными исполнительницами не планировали. Однако судьба распорядилась так, что они теперь вместе. По словам Меладзе, он не склонен нырять в омут с головой и задумываться над своими поступками. Он привык делать то, что просит его душа, сообщает «МК».

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Отметим, что у Валерия Меладзе двое детей от Альбины Джанабаевой. Причем после рождения сына Константина звезды скрывали от публики общего ребенка. Певец в то время был женат на Ирине Меладзе. Его брат Константин ради Веры Брежневой также ушел из семьи, оставив юриста Яну Сумм. Общих детей у них в браке с Брежневой пока нет.