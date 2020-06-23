Море красивых цветов: Анна Кошмал из «Сватов» поделилась снимком со своей украинской дачи

Звезда сериала «Сваты», где она сыграла Женю Ковалеву, Анна Кошмал в Instagram разместила кадр со своей украинской дачи. Актриса, как известно, любит проводить на ней свободное время. На кадре Анна Кошмал расположилась на ступеньках своего особняка. Кругом видны цветы. Анна, судя по всему, их большая любительница.

В комментариях фанаты отметили, что их любимая актриса безумно хороша. «Анечка, какая же вы красивая. Будьте счастливы и хорошего вам отдыха», «Аня, хорошо вам отдохнуть на даче», «Анюта, вы красотка и прекрасно, как, впрочем, всегда выглядите».

Напомним, что не так давно стало известно о переносе съемок сериала «Сваты» на следующий год. Об этом объявил актер Федор Добронравов, исполнитель главной роли. Ему об этом сказали украинские режиссеры, которым все планы порушила пандемия.

Сама Анна Кошмал делилась с поклонниками, что в седьмом сезоне пользователи увидят всех любимых актеров. Правда, она затруднилась ответить на вопрос, когда сериал выйдет на широкие экраны.