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Звездный гость

Ларису Гузееву попросили позвать расставшегося с Кристиной Асмус Гарика Харламова на «Давай поженимся!»

Как считают некоторые пользователи, именно главная телесваха страны теперь должна позаботиться о будущей личной жизни шоумена.

Ларису Гузееву попросили позвать расставшегося с Кристиной Асмус Гарика Харламова на «Давай поженимся!»
Гузееву просят позвать на "Давай поженимся!" Харламова/http://globallookpress.com/

Поклонники телеведущей программы «Давай поженимся!», которая выходит на Первом канале, Ларисы Гузеевой, атаковали ее страничку в социальной сети Instagram. Они попросили звезду позвать на свою программу комика Гарика Харламова, который не так давно объявил о расставании с супругой — актрисой Кристиной Асмус. Напомним, что вместе они были на протяжении восьми лет. У них есть общий ребенок.

Лариса Гузеева. Фото
Гузееву атаковали вопросами про Харламова/https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_/

«Лариса Андреевна! Добрый вечер! Вы слышали, Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус. Вы позовете его к себе на «Давай поженимся?» «Лариса, вы просто обязаны теперь позаботиться о личной жизни одинокого Харламова», — пишут пользователи.

Отметим, что в своих постах в Instagram Гарик Харламов часто подшучивает над Ларисой Гузеевой. Он размещает смешные ролики, где она выступает в главной роли.

В ответ Гузеева старается не реагировать, но пользователи часто ее провоцируют и задают вопросы относительно Харламова. Они спрашивают, почему именно ее он избрал предметом своих остроумных шуток.

Тэги

Гарик ХарламовКристина АсмусЛариса ГузееваЛариса Гузеева последние новостиПрограмма "Давай поженимся!"
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