«Захотелось чего-то новенького»: Анна Хилькевич предстала с короткой стрижкой и новым цветом волос

Звезда «Универа» Анна Хилькевич запомнилась публике своими длинными белокурыми локонами, поэтому ее свежее фото в Сети с короткой стрижкой наделало много шума среди подписчиков.

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На обнародованном в Instagram снимке актриса предстает с довольно короткой стрижкой каре, да и оттенок волос уже не выглядит привычным.

«Время перемен… Но сегодня так захотелось чего-то новенького и модненького. Цветные волосы средней длины — точно психанула», — написала она.

«Я считаю, отлично! Тоже хочу покраситься в ярко рыжий, как раньше», «А почему бы и да, все мы, женщины, хотим себя менять», «Вам очень идет, красоточка», «Вам к лицу. Все мы иногда имеем право немного психануть», — поддержали бьюти-опыт артистки некоторые ее поклонники.

Однако кое-кто все-таки усомнился, что Анна решилась на такой экстремальный эксперимент, решив, что звезда просто пошутила. «Парик», «А это точно не прикол?», «По-моему, волосы просто в кофту заправлены. Максимум — тонировала их», — написали они.