«Не ради хайпа они делают это»: Гогунский из «Универа» высказался о расставании Асмус и Харламова

Как отметил актер, звезды обдуманно пришли к этому непростому решению в своей жизни.

Актер Виталий Гогунский заявил, что объявившие о расставании актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов осознанно пришли к такому решению и не стоит их за это осуждать. По его словам, они интеллигентные и воспитанные люди, поэтому ничему удивляться в данном случае не надо.

«Не ради хайпа они делают это, а просто обдуманно пришли к этому. Два достойных человека только так и поступают». Виталий Гогунский

Как считает Гогунский, супруги сделали абсолютно верно, что одновременно написали об этом в соцсетях. Таким образом они избежали множество кривотолков и сплетен. Они, по его мнению, ведут себя очень достойно в сложившейся непростой ситуации в их жизни, сообщает Пятый канал.

Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов неожиданно для многих поклонников решили поставить точку в своих отношениях. После восьми лет брака они разводятся. При этом часть поклонников считают, что звезды просто решили словить хайп. Между тем в последнее время многие пары объявляли о расставании. Среди них, к примеру, фотограф Дмитрий Исхаков и певица Полина Гагарина, музыкант Эмин и модель Алена Гаврилова. Не так давно суд развел актеров Павла Прилучного и Агату Муцениеце.