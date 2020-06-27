От какого громкого голливудского фильма отказался Борис Хмельницкий и какая болезнь его подкосила

Некоторые называли его Богданом Хмельницким — и не случайно. Фактура предводителя казачьего войска привела его в итоге в «Тараса Бульбу» Владимира Бортко.

Хотя в Театре на Таганке за доброту и отзывчивость Борис Алексеевич получил ласковое прозвище Бэмби. Кто бы мог подумать? 27 июня актеру, обыгрывающему всю творческую Москву на бильярде, могло исполниться 80 лет.

«Телепрограмма» вспоминает ключевые вехи пути Хмельницкого.

Хмельницкий отучился на дирижера во Львове, провалился во ВГИК, потомучто заикался, а в Щукинское училище его помог устроить… Вольф Мессинг, влюбленный в маму Бориса. Ну а потом пошло-поехало: один из педагогов Щуки, Юрий Любимов, привлек артиста к работе над спектаклем «Жизнь Галилея».

На музыку Шостаковича именно Хмельницкого попросили написать зонги Давида Самойлова. Борис справился, чем добился расположения мастера и заслужил путевку в новый театр.

«Классная борода. Сбреешь — уволю из театра!» — объявил Юрий Любимов. И Борис не расставался с бородой до конца своих дней.

Вершинин, Маяковский, Воланд, Разумихин, Галилей — более 20 лет Хмельницкий играл ведущие роли в лучших спектаклях любимовской Таганки. И вместе с Высоцким, Смеховым, Филатовым вошел в пантеон легенд театра, уйдя из него в 1982 году. Галилео Галилея он играл в очередь с Высоцким — и выучил сложнейшую роль с кучей монологов за 15 дней.

Завораживая зрителя бархатным басом и мягкой харизмой, он мог сыграть любого — и князя Игоря Святославича, и стрельца, и анархиста, и капитана Гранта, и цыгана, и султана, и таксиста. «Я знаю, что в идеале актер должен быть лысым, — говорил ему Любимов.- Но Чарли Чаплин-то с усиками! А как играл! Ты так сыграй, чтобы я не думал, с бородой ты или нет! Ты сумей суть характера передать!» С этой задачей Хмельницкий справлялся на ура.

Советскому Союзу, конечно, больше всего полюбился Робин Гуд в дилогии Сергея Тарасова: «Стрелы Робин Гуда» (1975) и «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (1982). Жизнерадостный и невероятно добрый охотник леса. Разбойник, приносящий пользу людям.

Борис мог стать голливудской звездой. Кирк Дуглас на фестивале в Югославии предложил Хмельницкому сыграть в «Скалолазе» за гонорар в $1 млн. «Я нашему представителю Госкино говорю: если отпустите меня, я согласен все бабки отдать, — признавался актер. — Так и не отпустили».

В браке с Марианной Вертинской у него родилась дочь Дарья, ставшая актрисой. Внебрачный сын Алексей уехал учиться в Лондон — с ним актер практически не общался.

Последняя роль Хмельницкого — атаман Бородатый в фильме Владимира Бортко «Тарас Бульба» (2009). О раке простаты актер узнал незадолго до съемок.

«Последние слова Бориса Хмельницкого в его киножизни были таковы: «Сдается мне, что хорошей смертью умираю. Пусть вечно светится православная Русская земля», — вспоминал Бортко.

До премьеры актер не дожил, озвучил Бородатого Никита Джигурда. 16 февраля 2008 года Бориса Хмельницкого не стало.