«Любил до самой смерти мой папа мою маму»: дочь Задорнова поделилась редкими кадрами родителей

Алена Бомбина была второй женой сатирика, который ушел из жизни несколько лет назад.

Единственная дочь сатирика Михаила Задорнова, Елена, в Instagram разместила серию архивных кадров со своими родителями. На кадрах можно увидеть семейное счастье семьи артиста. На фотографиях он со своей второй супругой, мамой Елены, Аленой Бомбиной на отдыхе в разных странах.

Елена написала красивые стихи, посвященные своим родителям и отцу, которого она безумно любила. В нем, в частности, есть такие слова: «Хочу сказать, поверьте. В красивейшем обраме. Любил до самой смерти мой папа мою маму».

Напомним, что Михаил Задорнов ушел из жизни в 2017 году. Его первой супругой была доктор филологических наук Велта Калнберзинь. В это браке не было детей. С Аленой Бомбиной он познакомился, когда девушке было всего двадцать лет. Он был ее старше на 15 лет.

В последние годы своей жизни Михаил Задорнов нашел себе, как говорят, новую музу. Это актриса и продюсер Марина Орлова. Они часто выступали вместе на сцене, ездили на гастроли и даже снимались в художественных фильмах.