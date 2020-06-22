«Он хорош в разрушении»: Нетиевский назвал директора «Уральских пельменей» «продавцом оружия»

Как отметил шоумен, за последние пять лет коллектив ничего нового не создал.

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что чисто гипотетически он может появиться снова в составе коллектива на каком-нибудь юбилейном вечере лет через пять-десять.

«Почему бы нет. Но пока «пельменями» руководит «продавец оружия», я имею ввиду моего бывшего сотрудника Евгения Орлова — мира может не случиться. Их новый директор очень хорош в разрушении, черном пиаре, захвате активов и манипуляциях коллективом, но с ним «пельмени» за эти пять лет ничего нового не создали — и я об этом предупреждал ребят». Сергей Нетиевский

По словам Нетиевского, рано или поздно мир все равно должен наступить. «Искренне радуюсь, что запущенный когда-то маховик нашего шоу крутится по сей день, и желаю, чтоб это длилось дольше. А случайные люди, присосавшиеся к шоу, со временем отвалятся, и «война» сменится миром», — заметил он.

Сергей Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 год. Благодаря ему проект стал необычайно популярен. В последние годы у юмориста идут суды с бывшими коллегами, касающиеся вопросов интеллектуальной собственности. Директор юмористов Евгений Орлов уверяет, что Нетиевский похитил огромные деньги, которые должен был разделить с другими участниками проекта.