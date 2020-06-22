Мужчины в восторге: Антонова поделилась рецептом любимого пирога мужа с картошкой, курицей и грибами

Блюдо готовится просто, а съедается за обе щеки.

Наталия Антонова отлично знает, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, поэтому периодически балует супруга вкуснейшим открытым пирогом с картошкой, курицей и грибами. Актриса уверяет, что сильную половину человечества от него за уши не оттащишь.

Ингредиенты для теста:

мука высшего сорта — 500 граммов,

дрожжи сухие — 1 пакетик (11 граммов),

вода — 250 миллилитров,

растительное масло — 2 столовые ложки,

сахарный песок — 1 чайная ложка.

Замесить тесто, оставить подниматься. Звезда предупредила, если вы делаете открытый пирог, то указанное количество ингредиентов нужно уменьшить вдвое. Если закрытый, то оставляем так.

Для приготовления начинки отварить курицу, мелко порубить, пережарить с луком и шампиньонами на растительном масле, добавить соль, черный перец по вкусу. Сварить картошку, растолочь до состояния пюре, заправить сливочным маслом и зеленым луком.

Раскатать подошедшее тесто, выложить в форму корзинкой, поверх разместить начинку слоями: пюре, курицу с грибами, сладкий красный перец, тертый сыр. Украсить полосками или цветочками из теста, смазать яйцом, дать 20 минут постоять, чтобы пирог поднялся. Затем отправить в разогретую духовку (190 градусов) на 40 минут.