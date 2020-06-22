«Костюм-бомба!»: Ирина Пегова предстала перед поклонниками в образе лох-несского чудовища

Актриса Ирина Пегова в Instagram поделилась редкими кадрами со съемочной площадки. Звезда в прошлом году снималась в картине режиссера Сергея Урсуляка «Одесский пароход». Правда, как она отметила, сцену с ее участием почти полностью вырезали.

«Костюм-бомба! Лох-несское чудовище. Хоть оно лысое, но не сегодня… Кадр из фильма Урсуляка «Одесской пароход». Выставляю эту фоточку, потому что в картине вы меня не успели разглядеть, так как почти всю сцену вырезали! А есть еще два фильма, где роль мою вырезали полностью. То есть вообще! Вы знаете, это какие картины?» Ирина Пегова

«Разве есть такие картины, где вас можно вырезать? Смотрю каждый фильм с вашим участием, как здорово вы играете», «Да, это одна из самых смешных сцен в этом фильме, я хохотала от вашей героини», «Вы чудо в российском кинематографе — это факт. А вот от «Одесского парохода», как фильма, я ожидал большего. Реклама была такая многообещающая. Да и тема такая, что можно было развернуться», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что фильм «Одесский пароход» основан на творчестве известного сатирика и эстрадного комика Михаила Жванецкого. В комедийную историю положено сразу несколько произведений писателя.