Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» поздравил красавицу-жену с бирюзовой свадьбой

Один из лидеров шоу «Уральские пельмени» — Вячеслав Мясников — в Instagram поздравил с бирюзовой свадьбой свою супругу Надежду. В браке они уже на протяжении восемнадцати лет. Актер опубликовал романтический кадр, на котором сидит на мотоцикле и целует на фоне красивого пейзажа и гор свою красавицу-жену.

«Друзья мои. А кто из вас знает, как называется 18 лет со дня свадьбы? Если знаете — пишите, ну и поздравляйте! Буду читать вслух моей красавице-невесте!» Вячеслав Мясников

Напомним, что Вячеслав Мясников живет в Екатеринбурге. У него двое старших сыновей-близнецов. Константин и Максим появились на свет в 2010 году. Три года назад Надежда подарила супругу еще одного наследника, Никиту.

Отметим, что Вячеслав Мясников вместе со своим другом и партнером по «Уральским пельменям» Андреем Рожковым несколько лет назад создали проект «Ваши пельмени». На гастроли они ездят отдельно от основного состава участников шоу. В то же время во время выступлений в родном Екатеринбурге они присоединяются к «Уральским пельменям».