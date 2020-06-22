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Большеглазое чудо: Кудрявцева показала, как отдыхает с дочкой в Адлере

Телеведущая в отпуске на забывает про развивающие занятия с Машенькой.

Большеглазое чудо: Кудрявцева показала, как отдыхает с дочкой в Адлере
Лера Кудрявцева. Фото: Global look press.

Лера Кудрявцева — одна из немногих счастливиц, которым удалось вырваться в это непростое время на отдых к морю. Вместе с полуторагодовалой дочкой Машенькой телеведущая отправилась в Адлер.

Здесь любимица публики уже успела оценить местные пейзажи и подышать мягким морским воздухом. Судя по всему, погода пока не для купаний — на прогулку Лера одела дочь в легинсы с цветочным принтом и джинсовую куртку.

В курортной обстановке ведущая не забыла и про развивающие занятия с дочкой. В простой игровой форме, задавая вопросы дочке, Кудрявцева способствовала интеллектуальному развитию наследницы. Видео с происходящим звезда разместила в stories Instagram.

В кадре девочка в розовом топике с принтом смешно выпятила животик, когда ее мать спросила, как выглядит Баба Яга, а гусей-лебедей малышка изобразила, махая ручками, словно крыльями. На вопрос родительницы о том, как зовет ее мама, Маша ответила еще забавнее: «Дотя».

Дочь Кудрявцевой. Фото
Маша Макарова, дочь Кудрявцевой. Кадр из видео https://www.instagram.com/leratv/

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