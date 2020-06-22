«Моя скала и мой центр спокойствия»: дочь Успенской поделилась редким кадром со своим отцом

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской, Татьяна, в Instagram поздравила своего папу, бизнесмена Александра Плаксина, с Днем отца. Она опубликовала редкий архивный кадр с родителем. На фотографии девочке не больше семи лет. Отец держит ее на руках.

«С Днем отцов, мистер зеленые глаза. Спасибо, что помогаешь мне сохранять хладнокровие и всегда быть суперхладнокровной. Я обожаю твое чувство юмора, твою тягу к красоте, а главное — твою нежную, неиссякаемую доброту. Ты — моя скала и мой центр спокойствия в этой бурной жизни. Мы будем с тобой много веселиться. Я обещаю». Татьяна Плаксина

Отметим, что бизнесмен Александр Плаксин — четвертый муж Успенской. Вместе они с 1987 года. Через два года после свадьбы на свет появилась их дочь Таня.

В последние годы Успенская не живет с мужем. Она отмечала, что он пытается сейчас отсудить часть ее имущества. Мужчину она откровенно ненавидит. А вот дочь Успенской с отцом в прекрасных отношениях. Несколько месяцев назад после скандала с мамой она уехала к папе в Америку, где сейчас и проживает.