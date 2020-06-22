«Интим не предлагать»: бывшая жена рыжего из «Иванушек» снялась полностью обнаженной

Бывшая гражданская жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова из «Иванушек» — 41-летняя Мария Лопатова — в Instagram разместила откровенный кадр. На фотографии она расположилась на кушетке. Девушка полностью обнажена. Мария лишь слегка прикрывает руками свои прелести.

«Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, «переменные» — мой конек! Кстати, тело и органы я тоже «завещала» науке». Мария Лопатова

В хештегах Мария Лопатова написала: «Без фильтра», «Эротика», «Интим не предлагать».

Напомним, что с рыжим из «Иванушек» Мария Лопатова, дочь прославленного баскетболиста чемпиона мира по баскетболу Андрея Лопатова, были три года. В какой-то момент девушка забеременела, но у нее случился выкидыш. После этого отношения с музыкантом начали портиться, и спустя какое-то время они приняли решение расстаться.

Сейчас Лопатова замужем за, пожалуй, самым известным российским баскетболистом последних десятилетий — Андреем Кириленко. У них трое совместных детей. Кроме того, Лопатова и Кириленко в 2009 году удочерили девочку по имени Александра. Как рассказывала жена баскетболиста, только в браке с Кириленко она по-настоящему обрела счастье.