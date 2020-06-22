«Словно братья-близнецы»: отрастив бороды, двое Добронравовых запечатлелись на одном фото

От глаз поклонников не ускользнуло, что Виктор поразительно похож на своего знаменитого отца.

Актер Виктор Добронравов немало удивил своих поклонников, обнародовав новый снимок со своим знаменитым отцом Федором Добронравовым. Люди давно замечали, что родственники удивительно похожи. Но на сей раз они предстали практически близнецами. Дело в том, что мужчины оба отрастили бороды, от чего различный возраст артистов стал менее заметным.

больше по теме «Берегите»: муж Гагариной обнародовал совместный снимок с певицей В кадре также запечатлены дети звезды и Исхакова.

«Любите своих пап!!! #папаятебялюблю», — подписал фото старший сын звезды «Сватов».

«Как два брата!», «Одинаковые», «Словно братья-близнецы», «Какие вы оба классные, настоящие и открытые!», «Красивые и очень похожи. Настоящие русские мужики!» — удивились фолловеры Виктора.

Отметим, что по стопам отца пошел не только старший сын народного артиста, но и младший Иван тоже. А недавно стало известно, что Федор Добронравов написал заявление об увольнении из Театра сатиры в Москве. Часть пьес актер пообещал все-таки доиграть, когда откроется театр, однако в большинстве постановок с его участием ему подберут замену. Любимец публики объяснил свой поступок тем, что он слишком занят в кино и антрепризах.