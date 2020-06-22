«Берегите»: муж Гагариной обнародовал совместный снимок с певицей

В Международный день отца муж Полины Гагариной — Дмитрий Исхаков — выставил неоднозначный пост в личном блоге. Фотограф обнародовал снимок с супругой и детьми: общей дочкой Мией и сыном артистки от первого брака Андреем.

На кадре видны лишь спины близких Дмитрия на фоне его ног, отчего Полина и дети кажутся немного отстраненными. Усилил эффект и сопровождающий снимок текст: «Берегите своих пап».

«Сам себя не поздравишь — никто не поздравит. Муж Полины Гагариной как бы намекает, что его беречь надо. А Поля как бы не видит намеков этих», — прокомментировал фото админ Telegram-канала «Только никому…». «Да, папам дети не нужны в большинстве своем. Все строится на претензиях родителей друг к другу. Дети по боку», «Вся семья вместе, хорошо», «Мира вашей семье», — прокомментировали кадр фолловеры Исхакова.

Напомним, в мае появились слухи о том, что звездная пара решила расторгнуть брак, якобы Полина уже съехала от своего мужа. Пара длительное время никак не реагировала на эти разговоры, однако позже супруг Гагариной заверил: «Не разводились мы». Впрочем, публику это мало успокоило, ведь многие долгое время живут с печатью в паспорте, по сути не являясь супругами.