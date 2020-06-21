Юмористу из команды Евгения Петросяна угрожают расправой коллекторы за долги по ипотеке

Александр Морозов не может платить по 18 тысяч рублей каждый месяц, так как остался без заработка.

Юморист из команды Евгения Петросяна 46-летний Александр Морозов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что его атакуют коллекторы. Дело в том, что он в свое время брал ипотеку на покупку квартиры в Звенигороде. Сейчас у него из-за коронавируса нет гастролей. Платить ипотеку нечем. У Петросяна просить в долг он не хочет.

«Он сам сидит без концертов. У поклонников тоже просить не буду. Откуда у людей деньги, чтобы еще и артистам помогать? Мне звонят суровые дяденьки. Говорят, что если не отдам деньги, то будут в судебном порядке долги взымать. Они хотят отсудить у меня квартиру».

Александр Морозов

Как отметил Морозов, сейчас он живет на пенсию матери. Ему стыдно, но выхода пока он не видит. Платить каждый месяц по 18 тысяч рублей сейчас мужчина не может.

«Не пойду же я воровать. Они меня просто пинают. Оказывается, я под прицелом в коллекторском агентстве уже оказался. У меня, конечно, есть диплом сварщика. Но я вряд ли смогу что-то годное сейчас сварить», — заявил расстроенный Александр Морозов.