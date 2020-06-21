Популярная миллионерша из России погибла на Бали

Популярная российская блогерша Анастасия Тропицель погибла на Бали. Информацию о смерти 18-летней девушки подтвердил ее отец который прокомментировал последний пост своей дочки словами о том, что Настя умерла, неудачно проехала на мотоцикле и разбилась насмерть. По словам очевидцев, которые поспешили прокомментировать случившееся, Тропицель ехала на красном мотоцикле, рядом ехал ее друг. В какой-то момент кто-то из молодых людей потерял управление и врезался в соседа.

Однако сотрудник дорожной полиции высказал свою точку зрения о ДТП. По его словам, девушка просто не справилась с управлением и въехала в бордюр, из-за чего упала с мотоцикла и получила травму головы, несовместимую с жизнью, сообщает издание Starhit.

Напомним, в начале апреля в ДТП в Подмосковье погиб блогер Павел Петель. машина в которое ехал мужчина врезалась в фуру.