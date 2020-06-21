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«Он всегда был худым и поджарым»: сын Боярского высказался о странном внешнем виде отца

Не так давно «главный мушкетер страны» напугал своих поклонников на видеозаписи.

«Он всегда был худым и поджарым»: сын Боярского высказался о странном внешнем виде отца
Боярский все время сейчас находится на даче/http://globallookpress.com/

Сын актера Михаила Боярского Сергей в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о внешнем виде своего отца. Не так давно «главный мушкетер страны» опубликовал видео. Всех пользователей потряс изможденный вид звезды. Боярский, которому сейчас 70 лет, надо признать заметно постарел за последнее время.

«Он всегда был худым и поджарым. Мой отец находится в прекрасной физической форме. Его обращение на том видео было эмоциональным. Он сейчас хозяйничает на даче. Стрижет, к примеру, траву».

Сергей Боярский

По словам Сергея Боярского, его отец большой авантюрист. «Он однажды сломал пятку. Упал со стремянки. Хромал потом несколько лет. Сейчас, конечно, успокоился. Кстати, моя сестра приехала туда на дачу со своим мужем. Присмотрят за ним», — заметил сын Боярского.

Также наследник знаменитости отметил, что в последнее время не часто видел отца. «Я боялся заразить родителей и близких коронавирусом. Они все-таки пожилые люди. Нам централизованно делали тесты. Я – здоров. Передаю привет родителям», — заявил Сергей Боярский.

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