«С точки зрения эстетики, гроб ей идет»: Отар Кушанашвили резко высказался о Ксении Собчак

Как отметил телеведущий, светская львица просто хочет все время быть на обложках журналов.

Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ нелестно отозвался о дерзких выходках светской львицы Ксении Собчак. Как известно, в прошлом году она во время своей свадьбы каталась по Москве на катафалке. Недавно звезда снова «вылезла из гроба», записав ролик и вызвав шок у своих поклонников и недоброжелателей.

«Я не жду ее кончины. Она просто всех провоцирует, чтобы попадать на обложки журналов. Хочет каждый день быть в кадре. Она просто хочет прославиться. Тогда на свадьбе они с мужем Константином Богомоловым прошли по краю пропасти. Кстати, с точки зрения эстетики гроб ей идет». Отар Кушанашвили

А вот режиссер Борис Грачевский заявил, что последний поступок телеведущей его не удивил. «Ничего страшного. У нас каждый развлекается, как хочет. Я не вижу ничего такого. Хотя я не одобряю, что они на свадьбе в прошлом году из катафалка вылезли. Для меня это какая-то дешевка», — сказал он.

Мать Собчак, Людмила Нарусова, между тем не стала комментировать последнюю выходку своей дочери. «Пожалуйста. Обращайтесь за комментариями к ней. Она самостоятельная женщина», — заявила Нарусова.