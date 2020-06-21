Михаил Ефремов похудел за неделю на шесть килограммов

По словам его домработницы, если актеру дадут реальный срок, то живым из колонии он уже не выйдет.

Домработница актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что он практически ничего не ест.

«Он похудел на шесть килограммов. Конечно, он сейчас не пьет. Водичку только. Плохо себя чувствует. Он очень хороший отец. Он детей всегда воспитывал сам. Ими занимался. Сын Никита после ДТП к нему приходил. Дочь Анна-Мария тоже была. Я думаю, если ему дадут реальный срок, то он уже не выйдет». Домработница Михаила Ефремова

Между тем актриса Татьяна Бронзова в эфире программы заявила, что актер и ранее «грешил», но при этом не нес никакой ответственности. «Я слишком хорошо Мишу знаю. Он же у нас в театре работал. Он в свое время покалечил человека. Не актера. Дело закрыли. Был жив тогда еще отец Миши. Все сошло на нет. Он хронический алкоголик, больной. Мы его зашивали, но все без толку. А потом пошли в его жизни и наркотики. Его четвертая жена Качалина подсадила на наркоту. Когда он с ней разошелся, то я обрадовалась», — заметила Бронзова.

Актриса Ксения Качалина, у которой также удалось взять интервью журналистам программы, призналась, что с дочкой Анной-Марией сейчас не общается. «Девочки больше любят пап. Я не знаю на что буду жить. Как говорила Коко Шанель: «Я подумаю об этом завтра», — сказала она.

больше по теме Михаил Ефремов через своих представителей больше не будет предлагать деньги семье Захарова Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре столицы. По его вине погиб человек. Актер в момент аварии был пьян и находился под действием наркотиков. Сейчас он находится под домашним арестом. Скорее всего, актеру не избежать реального срока.