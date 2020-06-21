«Я сделал правильный выбор, покинув шоу»: Нетиевский не жалеет об уходе из «Уральских пельменей»

Как отметил шоумен, сейчас он больше времени стал уделять семье и здоровью.

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что не жалеет об уходе из популярного юмористического коллектива, известного на всю страну.

«Все течет, все меняется. Однажды наступает момент, когда уже не ты управляешь делом и бизнесом, а он тобой. И ты тратишь все время и здоровье на него в ущерб другим сторонам твоей жизни. Поверьте, слава и деньги не главное мерило счастья. Поэтому сейчас все больше радуюсь, что сделал правильный выбор, покинув шоу». Сергей Нетиевский

Как отметил Нетиевский, сегодня у него совсем другие прерогативы в жизни. «Я занимаюсь семьей, здоровьем, самосовершенствованием, реализацией новых проектов – тем, на что раньше просто не было времени. Живу не из долженствования или страха, а из любви – это самое главное».

Сергей Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 год. Благодаря ему проект стал необычайно популярен на всю страну. В последние годы у юмориста идут суды с бывшими коллегами, касающиеся вопросов интеллектуальной собственности.