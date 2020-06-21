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Владимир Путин готов избираться на следующий срок

Президент России отметил, что все будет зависеть от результатов голосования за поправки в Конституцию.

Владимир Путин готов избираться на следующий срок
Владимир Путин. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

Президент России Владимир Путин не исключает, что может принять участие в следующих выборах президента. Однако разумеется, только если соответствующая поправка в Конституцию будет принята после голосования. Об этом глава государства сообщил журналистам издания «Россия 1».

По словам президента России, в данный момент он никакое решение еще не принял, думать об этом рано, тем более, что пока что возможности принять участие в следующих выборах у него нет.

Также Владимир Путин весьма скептически отнесся к вопросу о своем преемнике и заявил, что нужно решать текущие проблемы и активно работать, а не думать абстрактно, и забивать голову поиском преемников.

Также президент России призвал жителей страны не пропускать голосование за поправки в Конституцию, которое состоится уже 1 июля этого года.

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