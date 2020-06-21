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Звездный гость

«Ай да Кристина!»: 49-летняя Орбакайте блеснула безупречной фигурой в купальнике

Фото звезда сделала на отдыхе в Майами.

«Ай да Кристина!»: 49-летняя Орбакайте блеснула безупречной фигурой в купальнике
Кристина Орбакайте. Фото Global look press.

49-летняя Кристина Орбакайте взбудоражила Сеть своим игривым снимком в купальнике. Для артистки – это действительно редчайший случай, ведь звезда не является любительницей пляжных фотосессий. Но, видимо, пандемия дала о себе знать. Певица затосковала по отдыху и курортным развлечениям и решила поделиться теплыми воспоминаниями прошлого лета.

Кристина Орбакайте. Фото
Кристина Орбакайте. Фото https://www.instagram.com/orbakaite_k/

Кадр был сделан в 2019 году в Майами, где в настоящий момент она живет вместе с дочкой Клавдией и мужем бизнесменом Михаилом Земцовым.

Фигура совсем не юной артистки впечатлила ее поклонников. «Как можно так выглядеть?», «Ай да Кристина!», «Безупречная», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

Отметим, что в Америку звезда перебралась после знакомства с супругом, который жил там с детства. С Михаилом Земцовым дочь Аллы Пугачевой расписалась в 2005 году. Отношения с музыкантом Владимиром Пресняковым и миллионером Русланом Байсаровым у певицы были гражданскими. От них у Орбакайте родилось двое сыновей – Никита Пресняков и Дени Байсаров.

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