Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов написал заявление об увольнении

Произошло это несколько месяцев назад, объяснили в Театре сатиры.

Неприятная новость для постоянных зрителей Театра сатиры в Москве – актер Федор Добронравов написал заявление об увольнении. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения, артист принял такое решение еще в марте.

Многие спектакли останутся без любимого актера, однако «Где мы? !…» он пообещал доиграть до окончания сезона. Правда, когда он начнется и закончится пока не ясно, ведь из-за пандемии коронавируса все сотрудники культурного заведения долго не выходили на сцену, а теперь ушли в отпуск. В постановке, отметим, заняты ведущие артисты театра, включая Александра Ширвиндта.

Уход Федора Добронравова из театра здесь объяснили его огромной занятостью в кино, а также антрепризных постановках. При этом в период пандемии артист остался, как и все его коллеги, без работы.

В самоизоляции любимец публики практически полностью посвятил себя воспитанию трех внучек Варвары, Василисы и Вероники. Их главное совместное развлечение – чтение русских народных сказок. Актер это делает с упоением и присущим ему талантом. Девочки в восторге от такого времяпровождения. При этом Федор признался, что за все время эпидемии и вынужденного отсутствия работы он не прочитал ни одной взрослой книги и не посмотрел ни одного фильма – некогда, слишком увлечен занятиями с детьми.