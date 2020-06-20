«Кукла моя»: Алена Хмельницкая поделилась снимком младшей красавицы-дочки от Кеосаяна

Актриса Алена Хмельницкая в Instagram разместила снимок своей младшей дочери Ксении. Судя по всему, кадр был сделан несколько лет назад. Девочка на снимке словно прелестная куколка.

«Кукла моя. Мой диковинный цветок. На следующей неделе десять! Как? Когда? Самое непонятное и невероятно-прекрасное». Алена Хмельницкая

В комментариях пользователи отметили невероятную красоту дочери звезды. «Это космос!» «Чудо и огонь однозначно», «Просто невероятная куколка», «Маленькая принцесса», «Это сто процентов диковинный цветок», — заявили поклонники Алены Хмельницкой.

Напомним, что дочь она родила в 2010 году от телеведущего Тиграна Кеосаяна. Через несколько лет с актером они расстались, но сохранили добрые отношения. Сейчас он, как известно, женат на популярной телеведущей Маргарите Симоньян и у них уже несколько совместных детей.

Кстати, от Кеосаяна у Хмельницкой есть еще старшая дочь Александра. Ей в этом году исполнится уже 26 лет. Известно, что ранее девушка училась в Великобритании. Три года назад она окончила «Школу искусств Тиша» Нью-Йоркского университета по специальности, связанной с кинорежиссурой.