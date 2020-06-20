«Подпускает тех, кого чувствует»: Кошмал из «Сватов» рассказала, что ее роднит с Женей Ковалевой

По словам актрисы, она очень похожа на свою героиню из легендарного сериала.

Актриса Анна Кошмал на фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram заявила, что она очень похожа на своего персонажа из картины Женю Ковалеву.

«Мне нравится то в этом персонаже, что она образованная, воспитанная. Не совсем вот ботаничка, которая сидит за учебой и книжками. Такая серьезная девушка. Нет. Она также успевает попадать в какие-то передряги и приключения. Очень разборчива к молодым людям. Она подпускает близко только тех, кого чувствует. Я с ней в этом плане очень похожа». Анна Кошмал

Напомним, что не так давно Анна Кошмал заявила, что в седьмом сезоне сериала «Сваты» будет 12 серий. Причем после этого съемки больше вестись не будут.

Как сказала Кошмал, скорее всего, своих героев зрители увидят на экраны только в следующем году. Отметим, что в планы продюсеров вмешалась пандемия. Вместо мая на съемочной площадке звезды сериала появятся, по предварительным данным, только в июле. Съемки продолжатся в Белоруссии.