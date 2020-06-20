Михаил Ефремов через своих представителей больше не будет предлагать деньги семье Захарова

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный больше не будет предлагать деньги семье погибшего водителя Сергея Захарова. Компенсацию, которую они в итоге получат, должен будет определить суд.

По словам Пашаева, родственники Сергея Захарова, которые ранее несколько раз отказались от денег, устроили, как он выразился, грязный театр. Как заметил юрист, он несколько раз связывался с братом погибшего. Тот небогатый человек. Причем близкий родственник Захарова говорил, что готов будет взять деньги, но ему якобы надо переговорить со своим представителем. Тот должен предоставить некое разращение.

Пашаев считает, что родственники Захарова сейчас ведут внутреннюю борьбу за деньги Ефремова. Они хотят, чтобы их всех признали в этой истории потерпевшими. Юрист добавил, если бы родственники Захарова были сговорчивее, то уже давно получили бы неплохие деньги, но они устроили настоящий цирк, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что Михаил Ефремов устроил несколько дней назад пьяное ДТП. По его вине погиб человек. Актер сейчас находится под домашним арестом. Ранее он предлагал деньги родственникам Захарова, чтобы хоть как-то загладить вину. Они наотрез отказались. При этом родные Захарова активно ходят на ток-шоу и рассказывают о жизни погибшего родственника. Многие их уже за это осудили.