Скончался автор хита «На заре» бывший клавишник группы «Альянс» Олег Парастаев

Умер известный музыкант группы «Альянс» клавишник Олег Парастаев. Информация об этом появилась на его страничке в социальной сети «ВКонтакте». О смерти певца сообщила его дочь.





Отметим, что Олег Парастаев вошел в состав группы «Альянс». Это случилось в далеком 1986 году. На тот момент команда уже гремела на весь Советский Союз и собирала полные площадки своих поклонников. Вскоре на свет родился его легендарный хит «На заре». Группа исполнила эту композицию в 1987 году на «Фестивале Надежд». Коллектив стал лауреатом конкурса, буквально поразив жюри.

Через какое-то время Олег Парастаев решил уйти из группы. Это случилось в 1988 году. Причиной стал тот факт, что он захотел создать собственный музыкальный коллектив. Его новая команда получила название «НРГ».

Добавим, что дочь исполнителя не сообщила о причинах смерти ее отца. Также пока неизвестно, где и в какой день пройдут похороны известного исполнителя.