Наталья Подольская на свои деньги сделала шикарный ремонт в квартире мамы

Не так давно Нина Антоновна, которая до этого жила в доме дочери, поселилась в отдельных апартаментах.

Певица Наталья Подольская сделала шикарный ремонт в квартире своей мамы Нины Антоновны. Женщина несколько недель назад перебралась в просторные апартаменты. Ранее она жила в одной из комнат в доме Подольской и ее супруга музыканта Владимира Преснякова-младшего. Женщина помогала дочери и зятю в воспитании внука.

Отметим, что ремонт в доме мамы Подольской делала известный дизайнер Алена Мещерякова. Кстати, сама Нина Антоновна ей активно помогала. Дело в том, что в родном Могилеве в Белоруссии она на протяжении долгого времени работала директором выставочного зала, поэтому знает все тонкости процесса.

По словам Алены Мещеряковой, Нина Антоновна дружит со многими художниками, которые дарят ей свои работы. Она собрала огромную коллекцию картин, которые теперь украшают ее квартиру, сообщает «СтарХит».

Дизайнер добавила, что она во всем советовалась с мамой Подольской. Кстати, квартиру для мамы Наталья Подольская купила за свой счет. Исполнительница, как известно, неплохо зарабатывала до пандемии. В марте, к примеру, вышел ее новый альбом.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже 15 лет. Свадьбу сыграли в 2010 году. При этом их сын появился на свет чуть больше пяти лет назад. Звезда не раз отмечала, что она хочет еще одного ребенка от своего любимого супруга.