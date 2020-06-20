Признали вменяемым: названы результаты новой судебно-психиатрической экспертизы Ефремова

Актер спровоцировал страшную аварию в центре Москвы, в которой погиб человек. Позже в крови артиста обнаружили алкоголь, а теперь было вынесено решение о его психическом состоянии.

Михаил Ефремов 8 июня спровоцировал страшное ДТП. Будучи за рулем своей машины, он столкнулся со встречным автомобилем, в результате чего погиб человек — второй водитель Сергей Захаров. Актер был отправлен под домашний арест до заседания суда. Общество осуждает артиста, который, как оказалось, в нетрезвом состоянии сел за руль. Результаты медицинской экспертизы также выявили в его крови не только алкоголь, но и наркотические вещества.

Семья погибшего Захарова отказалась от финансовой поддержки со стороны Ефремова. Они настаивают на максимальном наказании для актера — 12 лет тюрьмы. Сам артист признал свою вину. Он переживает из-за произошедшего и заверяет, что не рассчитывает на какие-либо поблажки. Тем временем были названы результаты еще одной судебно-психиатрической экспертизы Ефремова. По данным, которые опубликовал Телеграм-канал Mash, актера возили на экспертизу в одну из столичных больниц, где он поговорил с психологом, психиатром и неврологом.

Отмечается, что Михаил Олегович вел себя хорошо и был вежлив, но находился в депрессивном состоянии. Также он не стал отрицать, что у него имеется наркотическая зависимость. 56-летний артист рассказывал о постоянных загулах, а вот о злополучном вечере, когда он выехал на встречную полосу в центре Москвы, он почти ничего не помнит. Актера не стали отправлять в стационар. Сразу было выдано заключение, что Ефремов вменяемый.

Напомним, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в злополучный вечер Михаил Олегович наведался в свой любимый бар. И хоть заведение должно было быть закрыто из-за самоизоляции, актер смог войти внутрь и пробыл там около 30 минут. По словам работников заведения, они отказались налить артисту выпить, поэтому тот устроил словесные разборки, а потом уехал.