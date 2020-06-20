Иосиф Пригожин вспомнил, как беременная Валерия рассказывала о погоде на телевидении

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram поделился архивной записью со своей супругой Валерией. Она датирована 9 июня 1998 года. На кадрах яркая исполнительница рассказывает на канале НТВ о погоде. Причем периодически она напевает свои композиции.

«Дамы и господа. Ваша Валерия снова с вами. Я хочу вам рассказать, что вышел мой новый альбом, а также о погоде. Я знаю, что в самом красивом городе на земле Санкт-Петербурге будет солнце. В Курске дождик брызнет и пройдет. И сразу потеплеет. Да и пора. Все-таки июнь».

Валерия

Затем звезда рассказала о погоде в украинских Киеве и Одессе. В конце записи она снова вернулась к погоде в российских мегаполисах. «А Сочи готовится к дождям. И это при температуре в 28 градусов. В Волгограде уже под 30, а в Саратове за тридцать градусов», — заявила она.

Отметим, что в 1998 году в ноябре Валерия в третий раз стала мамой. На свет появился ее сын Арсений. Судя по всему, в момент съемок она была примерно на третьем месяце беременности. Отцом ее детей, напомним, является продюсер Александр Шульгин. С ним она рассталась в 2002 году. Музыкант периодически избивал супругу.