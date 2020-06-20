«Моя любимая женщина»: Александр Буйнов поздравил свою третью супругу с шестидесятилетием

Музыкант Александр Буйнов в Instagram поздравил свою третью жену Алену с днем рождения. Ей исполнилось 60 лет. При этом он разместил снимок, на котором его любимая женщина запечатлена с каменным лицом. Впрочем, он объяснил, почему опубликовал именно такое фото супруги.

«Поймал мою Аленку в лифте. Она не заметила (фоткаться не любит)! Это было в прошлом году в Милане. Моя любимая прическа (просто убранные волосы), мое любимое лицо (без макияжа), моя любимая женщина. С тех пор ничего не изменилось, только эта близняшка стала взрослее еще на один год».

Александр Буйнов

Как отметил Буйнов, юбилей достаточно странное старосветское слово, которое ему не совсем по душе. «Я люблю печенье «Юбилейное», а тебя еще сильнее, моя Аленка! Пусть у тебя все будет хорошо и Буйнов будет радовать тебя своим непредсказуемым спектаклем под названием «Жизнь в гареме», где все жены Аленчики!» — пошутил он.

Напомним, что Александр Буйнов, которому сейчас 70 лет, женат на третьей супруге с 1984 года. Он не раз подчеркивал, что только с ней обрел счастье. При этом общих детей у пары нет. У музыканта есть дочь Юля от второго брака и внебрачный сын Алексей.