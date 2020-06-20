Жена хоккеиста Владимира Тарасенко при помощи мужа провела тренировку в стойке на руках

Яна рассказала об упражнениях, которые она делает во время занятий.

Жена хоккеиста клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко Яна в Instagram показала свои новые тренировочные упражнения. Для этого она встала в стойку на руках. Любимый супруг внимательно следил за тем, как жена делает упражнения. При этом он ее страховал.

«Несколько упражнений, которые я делаю на тренировке в стойке на руках. 1. Прогулка по стене (только если Влади рядом со мной, а то все еще страшно, особенно носом к стене). 2. L-образные движения. 3. Баланс на одной ноге». Яна Тарасенко

Как отметила Яна, все эти упражнении для нее в новинку, поэтому выполняет она их с осторожностью, боясь получить травму. Яна спросила подписчиков, какие они готовы дать ей рекомендации.

Отметим, что Владимир Тарасенко – одни из самых известных российских хоккеистов. Он является обладателем самого престижного трофея в мире хоккея – Кубка Стэнли. Его он выиграл в составе своего клуба в прошлом сезоне.

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В 2015 году Тарасенко женился на Яне Бесединой. Кстати, у девушки есть от предыдущего брака сын Марк, однако это обстоятельство не остановило хоккеиста от свадьбы с любимой женщиной. У Тарасенко с женой уже двое общих сыновей. Они очень счастливы вместе.