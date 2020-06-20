«Мэри Поппинс»: Малинина сфотографировалась с дочкой под зонтиками на одной из улочек Дрездена

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит 56-летняя женщина.

Супруга музыканта Александра Малинина Эмма в Instagram разместила снимок со своей дочерью Устиньей, которой в этом году исполнится 20 лет. Женщина вместе с наследницей находится в немецком Дрездене. На кадре Эмма Малинина и Устинья запечатлены под зонтиками на одной из улиц красивого города. Обе девушки очень стильные.

Поклонники в комментариях взорвались восторженными отзывами. «Ну просто красавицы», «Девочки – вы прекрасны», «Мэри Поппинс», — отметили пользователи и фанаты Эммы Малининой.

«Вне зависимости от того, о чем вы мечтаете — начинайте над этим работать! И тогда в вашей жизни начнут происходить самые настоящие чудеса!»

Эмма Малинина

Напомним, что Эмма Малинина – третья жена популярного музыканта. Их свадьба состоялась в 1990 году. А вот дети у них появились на свет только через десять лет. Как известно, у Устиньи есть родной брат-близнец Фрол.