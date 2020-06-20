«Жадность — один из пороков»: Нетиевский озвучил сегодняшние заработки «Уральских пельменей»

Как отметил шоумен, все юмористы из проекта являются очень небедными людьми.

Шоумен Сергей Нетиевский, который несколько лет назад покинул должность директора «Уральских пельменей», рассказал в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro, сколько зарабатывают сегодня артисты проекта.

«Сейчас, благодаря запущенному шоу и бренду, артисты зарабатывают около 300 миллионов рублей в год. Они очень небедные люди, имеющие по несколько квартир, домов, машин и т.д. Но жадность увы – один из пороков. К сожалению, ребята забыли, сколько зарабатывал коллектив до 2009 года». Сергей Нетиевский

Как отметил шоумен, юмористы прекрасно зарабатывали и когда он находился на должности директора.

«С момента, когда я запустил шоу в 2009 году и до 2015 года актеры и авторы получили по официальным договорам от продакшн-компании свыше 400 миллионов рублей. Плюс, исходя из возросшей популярности и гонораров, коллектив получил на гастролях и корпоративах еще свыше 500 миллионов. Все это подтвержденная информация», — заметил он.

Напомним, что нынешний директор шоу Евгений Орлов обвиняет Сергея Нетиевского в воровстве и краже интеллектуальной собственности. В ответ тот заявляет, что это «Уральские пельмени» во главе с директором остались должны ему. Суды идут уже несколько лет. Ранее Нетиевский впервые озвучил четкие условия, на которых он готов пойти на мировую с «Уральскими пельменями».