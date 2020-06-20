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Звездный гость

«Дипломированный архитектор»: Валюшкина поделилась снимком с красавчиком-сыном от Яцко

Василий с успехом окончил Московский архитектурный институт.

«Дипломированный архитектор»: Валюшкина поделилась снимком с красавчиком-сыном от Яцко
Валюшкина показала , как выглядит ее сын/http://globallookpress.com/

Актриса Елена Валюшкина в Instagram поделилась снимком со своим наследником. Ее сыну Василию сейчас 23 года. Он с успехом отучился в Московском архитектурном институте.

«Ура! Ура! Ура! Принимаем поздравления! Мы закончили МаРХИ! Три пятерки и две четверки! Дипломированный архитектор! Мамочка от счастья урыдалась! Кто прошел нас — поймет. Всем, кто на пути — терпения! Фото выставлено с разрешения Василия. P.S. Если нужен архитектор, дизайнер — обращайтесь! Своим скидка!»

Елена Валюшкина

В комментариях пользователи отметили, что сын Елены Валюшкиной вырос настоящим красавчиком. «Поздравляем, Леночка», «Ваш сын очень красив. Думаем он без проблем найдет работу по душе. Очень хороший мальчик, у которого большое будущее. Его отец тоже, наверное, очень рад за наследника».

Напомним, что отцом Василия является известный актер Александр Яцко. Несколько лет назад Валюшкина рассталась с супругом. Вместе до этого они были на протяжении двадцати лет. Кстати, от этого брака у нее также есть дочь Мария. Ей сейчас 17 лет. Звезда признавалась, что после расставания с мужем стала больше путешествовать. Замуж еще раз выходить она не торопится. Как известно, до Яцко она была в браке за своим преподавателем по институту Леонидом Фоминым. В первом браке у детей у звезды не было.

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