«Дед Мазай»: Андрей Рожков из «Уральских пельменей» на самоизоляции отрастил стильную бороду

Один из лидеров «Уральских пельменей» Андрей Рожков в Instagram разместил новое забавное видео. Судя по всему, юморист сейчас находится на отдыхе. Он нашел бассейн, в котором запрещено купаться в одежде. За это, судя по табличке, возможен штраф в тысячу рублей.

«Друзья, мы находимся в единственном в России бассейне, где запрещено купаться в одежде. Во всех бассейнах России купаться в одежде можно. Но в этом бассейне купаться в одежде нельзя. Я вас предупреждаю. Поэтому мы сейчас пойдет и нарушим это правило. Всем, всем хороших, позитивных, настоящих выходных!» Андрей Рожков

Отметим, что на видеозаписи у Андрея Рожкова стильная борода. Ее он, судя по всему, отрастил пока находился на самоизоляции. В комментариях пользователи обратили внимание на этот факт. «Андрей, вы стали похожи на деда Мазая. Где ваши зайцы?» «Андрей, без бороды вам куда лучше», — заметили пользователи.

Напомним, что Андрей Рожков вместе с Вячеславом Мясниковым сейчас выступают отдельно от шоу «Уральские пельмени» с программой «Ваши пельмени». При этом на концертах в родном Екатеринбурге, где ведутся съемки для канала СТС, они присоединяются к родному коллективу.