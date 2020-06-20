«Мы — настоящая команда»: Анатолий Руденко тепло поздравил подросшую дочь с днем рождения

Милене, которая была рождена от актрисы Елены Дудиной, исполнилось восемь лет.

Актер Анатолий Руденко в Instagram тепло поздравил свою единственную дочь Милену с днем рождения. Ей исполнилось восемь лет. Актер поделился снимком с подросшей дочкой и своей супругой актрисой Еленой Дудиной.

«Милуся, солнце мое. С Днем рождения! Мы — настоящая команда вот уже целых восемь лет! Ты у меня ответственная, мудрая, добрая, поэтому и подарок тебе мы решили подарить особенный…» Анатолий Руденко

Актер отметил, что у них в семье пополнение. При этом он попросил своих подписчиков постараться угадать, о чем идет речь. Часть пользователей вообще подумали, что Елена Дудина беременна.

«Может сестричка или братик скоро появятся у Милены?» «Неужели вы сегодня узнали о предстоящем пополнении?» «Наверное, второй ребенок будет. Мальчик или девочка?» — стали задавать вопросы пользователи.

Напомним, что Анатолий Руденко – родился в семье актеров Кирилла Макеенко и Любови Руденко. Впервые в кино появился в тринадцатилетнем возрасте, когда сыграл роль мальчика Митрофана в картине режиссера Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!»