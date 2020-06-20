«Прадедушка с правнучкой на фоне собак»: Михаил Ширвиндт рассказал о семейных буднях отца

Александр Ширвиндт все свободное время проводит в родными на даче.

Телеведущий Михаил Ширвиндт в Instagram показал, чем занимается его звездный отец художественный руководитель Театра сатиры на своей даче. На кадрах записи можно увидеть, как Александр Ширвиндт играет с одной из своих правнучек Эллой, которой сейчас девять лет.

На записи девочка принесла прадеду часть ствола от дерева. Он в ответ только улыбается. У режиссера прекрасное настроение, несмотря на преклонный возраст.

Напомним, что у сына Александра Ширвиндта Михаила трое детей. От первого брака у Михаила сын Андрей, названный в честь актера Андрея Миронова. Со своей стороны, у Андрея три дочери – Анастасия, Элла и Ирина. Также у Михаила есть дочь Александра, которая работает искусствоведом. У нее два сына – Семен и Матвей. В мае 2020 года Михаил Ширвиндт еще раз стал отцом.

Отметим, что Александру Ширвиндту сейчас 85 лет. Недавно он рассказывал, что не собирается покидать в этом году должность художественного руководителя Театра сатиры. Режиссер уже после пандемии побывал на репетициях в родном театре.