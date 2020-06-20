Звезда «Великолепного века» Бурджу Бириджик снимется в новом проекте Netflix

В известном и всеми любимом сериале она сыграла роль одной из служанок Хюррем султан.

Звезда сериала «Великолепный век», у которого в России огромная армия поклонников, Бурджу Бириджик снимется в новом проекте Netflix. Подробностей о новой работе с участием популярной турецкой актрисы немного. Известно, что фильм будет называться «Фатьма».

Продюсером ленты выступит Басак Абасигил. Сценарий подготовил Озгур Онумер. Остальные подробности пока держатся в секрете. Ничего неизвестно и о деталях сюжета, сообщает турецкое издание karadenizgazete.com.tr.

Ранее актриса отмечала, что очень устала от съемок в сериалах. Она бы хотела сосредоточиться на работе в художественных фильмах. По словам актрисы, работа в сериалах отнимала у нее слишком много сил и времени. В какой-то момент звезда, по собственному признанию, поняла, что ей нужны перемены. Также она брала паузу в съемках.

Про Бириджик известно, что она появилась на свет в мае 1989 года. У нее огромная армия поклонников в Турции. Есть свои фанаты и в России. В нашумевшем сериале «Великолепный век» она сыграла роль одной из служанок Хюррем султан.