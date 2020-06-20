«О море продолжаем мечтать»: Елена Захарова открыла купальный сезон в пруду с пиявками

По словам актрисы, она сейчас проводит время на даче.

Актриса Елена Захарова в Instagram рассказала, что наконец-то открыла купальный сезон. Звезда, судя по всему, засиделась на самоизоляции. Несколько дней назад она наконец-то выбралась на дачу.

«Ура! Купальный сезон открыт! В такую погоду даже в пруду с пиявками можно немного охладиться, а о море продолжаем мечтать». Елена Захарова

Отметим, что на фотографии актрис предстала в коротких шортиках и легкой футболочке. Поклонники по достоинству оценили снимок. «Просто бомба. Прямо русалка и красотка», «Какая красота! Какой пейзаж! И вы на этом фоне смотритесь просто сногсшибательно», «Господи! Какая богиня! Увидел бы вживую, то прошептал: «Аврора».

Напомним, что Елене Захаровой сейчас 44 года. В 2010 году она вышла замуж за бизнесмена Сергея Мамотова. В феврале 2011 года родила девочку Анну-Марию. Ребенок умер, не дожив и до года от острой вирусной инфекции. Вскоре она рассталась с мужем. В 2017 году снова родила девочку. Захарова не любит говорить о личной жизни. Она старается не показывать своего ребенка. Не так давно актриса признавалась, что дочь спит рядом с ней. Так Захаровой спокойнее.