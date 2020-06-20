«Тайная жена» Бориса Корчевникова после расставания с телеведущим так и не создала семью

Он, как выяснилось, несколько лет жил с актрисой Анной Сесиль Свердловой.

Бывшая жена телеведущего Бориса Корчевникова актриса Анна Сесиль Свердлова так и не смогла до сих пор создать новую семью после расставания с ним. Девушка одинока, как, впрочем, и сам актер, которому скоро исполнится 38 лет.

Про Анну Сесиль Свердлову известно, что она на пять лет младше звезды телевидения. Девушка воспитывалась в православной семье. Посещала воскресную школу при храме. В юности профессионально занималась балетом, но в итоге поступила в ГИТИС.

Кстати, за плечами бывшей жены Корчевникова работа в очень интересных проектах. Она снялась в фильмах «Аромат шиповника», «Закрытая школа», «Если ты не со мной». Ее никогда не увидишь в постельных сценах. Это принципиальная позиция актрисы.

К слову, именно она в свое время ушла от телеведущего. Об этом рассказал коллега звезды сериала «Кадетство». Что стало причиной расставания – неизвестно. Сам Корчевников сейчас живет вместе с мамой, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Борис Корчевников ведет популярная программу «Судьба человека» на канале «Россия 1». Он часто шутит, что до сих пор не встретил ту единственную женщину, которая станет его женой.