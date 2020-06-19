Адвокат Ефремова раскрыл детали переговоров с братом погибшего в ДТП Захарова

Адвокат Михаила Ефремова обнародовал запись разговора с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова. Аварию устроил пьяный актер, севший за руль своего джипа. Пока родственники погибшего мужчины отказываются идти на контакт с представителем знаменитости.

Юрист предоставил запись своих переговоров с Валерием Захаровым, родным братом Сергея. Из записи становится понятно, что правозащитник намерен добиться встречи с пострадавшей стороной, но все просьбы о личном разговоре сводятся к вежливому отказу.

«Все вопросы — это Добровинскому, пожалуйста, задавайте. Если он скажет встретиться, я встречусь», — сказал Валерий.

Отметим, что интересы семьи представляет знаменитый юрист Александр Добровинский. Ранее он делился подробностями общения с доверителями: семья Захарова настаивает только на судебном решении вопроса, сообщает 5-tv.ru.

Потерпевшими по делу признаны вдова, сын, а также брат погибшего, Валерий, сообщает сайт argumenti.ru.

Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, но актера это не пугает, он призывает не защищать его, так как виноват в случившемся.

Актер уже предлагал родным материальную помощь, но ни денег, ни извинений родственники Сергея Захарова пока не приняли.