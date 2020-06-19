Нетиевский впервые озвучил условия заключения мирного договора с «Уральскими пельменями»

Суды за интеллектуальную собственность юмористического коллектива с бывшим директором длятся уже не один год.

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro впервые озвучил, на каких условиях он готов пойти на мировую с участниками проекта и прекратить все суды, которым нет конца и края.

«Считаю, что справедливо, если они вернут документально подтвержденные займы 68,8 миллиона рублей в компанию «Идея Фикс медиа», которые вывели оттуда в 2016 году с помощью схем с договорами совместно с директором Евгением Орловым. Понятно, что актеры «Пельменей» уже потратили эти деньги, купив дома, квартиры и машины, поэтому мы готовы им предоставить рассрочку. По этому поводу в ближайшее время будет суд. К сожалению, вместо добровольного возврата, «Пельмени» нападают в судах на компанию, давшую займы». Сергей Нетиевский

Как сказал Нетиевский, организация «Уральские пельмени продакшн» сейчас активно реализует на СТС за сотни миллионов рублей сборники из старых программ, датированных 2009–2015 годов. Это такие программы, как «Уральские пельмени — Любимое», «Уральские пельмени «Смехбук».

«Они не выплачивают мне, как соавтору и актеру, оговоренные вознаграждения по заключенным авторским и актерским договорам», — заметил он.

По словам Нетиевского, это главные условия, после выполнения которых он пойдет на мировую. Но есть и еще менее принципиальные, но важные моменты.

«К сожалению, от «Пельменей» и их директора поступают ничем не обоснованные и документально не подкрепленные условия о выплате им многомиллионных сумм, о передаче им в собственность имущества. Причем это уже в СМИ происходит в виде ультиматумов. В противном случае, как мне лично сообщают, суды и давление на меня продолжатся. Так что мирные договоренности в тупике», — подытожил он.

Напомним, Сергей Нетиевский был директором «Уральских пельменей» с 2009 по 2015 год и раскрутил проект до небывалой популярности. После конфликта внутри коллектива он покинул шоу и занялся развитием собственных проектов. Вскоре начались суды с бывшим директором. Как считают участники шоу «Уральские пельмени» и их новый директор Евгений Орлов, Нетиевский присвоил себе огромные деньги коллектива. Он утверждает обратное. Суды за интеллектуальную собственность с бывшим директором длятся уже несколько лет. Стороны пока не могут прийти к перемирию.