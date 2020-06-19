Адвокат объяснил, зачем дочь Ефремова хочет оформить опеку над «нелюбимой» матерью

Адвокат Анны-Марии Ефремовой, дочери Михаила Ефремова, объяснил, зачем девушка хочет оформить опекунство над матерью. С экс-супругой скандальный актер расстался много лет назад, теперь у него другая семья, а вот Ксения Качалина не смогла пережить разрыв.

По словам юриста, женщина пустилась во все тяжкие: перестала работать и впала в алкогольную зависимость. Отношения между матерью и дочерью никогда не были простыми, и девушка не раз говорила, что в свое время терпела избиения родительницы.

Несмотря на это, 19-летняя Анна-Мария готова простить мать и создать ей максимально комфортные условия, чтобы побороть зависимость.

«Цель опекунства как раз иметь возможность лишний раз пригласить врачей, оказать медицинскую и психологическую помощь. Помощь потребуется, Качалина человек закрытый и отказывается от всего от этого», — пояснил 5-tv.ru адвокат Владимир Комсолев.

Оказалось, что недавно Ксения, поменяла замки в квартире, чтобы ограничить визиты родственников. Теперь о том, что происходит за дверью — остается только гадать. Соседи часто рассказывают, что слышат крики.

«Постоянный запах алкоголя, буйства, активность периодическая. Вот эта смена настроений как раз и говорит о том, насколько расшатанная психика», — отметил юрист. View this post on Instagram A post shared by Анна Мария Ефремова (@amefremova) on Feb 1, 2020 at 8:52pm PST

Сейчас девушка собирает все необходимые документы, чтобы оформить опеку над матерью, сообщает сайт OA. Но, скорее всего, процедура затянется на несколько месяцев, так как придется добиваться разрешения через суд.

«Официального ответа о том, что она состоит на учете, нет. Но мы понимает, что зависимость может привести к непоправимым последствиям», — подытожил Комсолев.

Юрист также отметил, что Михаил Ефремов, который в пьяном виде совершил смертельное ДТП, в курсе ситуации и поддерживает решение дочери.