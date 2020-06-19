«Работает безотказно»: Сябитова дала совет, как произвести впечатление на первом свидании

Знаменитая телесваха Роза Сябитова дала совет девушкам, как вести себя на первом свидании. Телеведущая уверена, что, придерживаясь этих простых правил, любая сможет предстать в самом выигрышном свете и максимально заинтересовать спутника.

Данные рекомендации работают безотказно, подчеркивает Сябитова и дает первый, самый важный совет: встреча должна быть четко регламентирована по времени. Даже если спутник оказался очень приятным, не стоит затягивать общение. В идеале ознакомительное свидание длится от 20 минут до полутора часов.

Промежуток времени обозначен не просто так: если молодой человек не понравился, то как раз можно не спеша насладиться чашкой кофе. А вот если понравился, то он не успеет пресытиться общением.

«Полутора часов вполне хватит, чтобы произвести впечатление. У него возникнет желание продолжить общение с вами», — рассуждает Роза.

Секрет успеха первой встречи прост: главное — вовремя уйти. А вот опасения, что кавалер расстроится или потеряет интерес после внезапно оборвавшейся встречи — необоснованны.

Если девушка «зацепила», то следующее свидание обязательно состоится, пишет сайт argumenti.ru.

Ранее сваха рассказала, как найти идеального партнера. По ее словам, у каждой женщины свои представления об идеальном спутнике, но не стоит забывать, что безупречных людей не бывает, — пишет телеканал «360».