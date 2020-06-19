«Билеты на деньги от МРОТ купили?»: Пригожина и Валерию раскритиковали за видео в самолете

Иосиф Пригожин и его жена певица Валерия с новой силой подверглись травле в Instagram. Продюсер не так давно разместил ролик, на котором они с супругой сидят в лайнере в медицинских масках.

«Забытые ощущения. Первый полет за четыре месяца», — заявил он.

Пользователи стали подшучивать над звездами: «А тест на коронавирус перед вылетом сдали?», «Дома сидите. Деньги целее будут».

Любопытно, что в комментариях Пригожин достойно отвечал на некоторые выпады в свой адрес. «Билеты на деньги от МРОТ купили?» — поинтересовалась одна из пользовательниц. «Конечно. Особенно, когда речь идет о мероприятии, посвященном медикам в Санкт-Петербурге», — ответил продюсер.

Другой пользователь вспомнил недавние слухи, связанные с возможной покупкой Пригожиным дома на Рублевке за 55 миллионов долларов. «Домик в «Садах» за 55 миллионов долларов не понравился? Полетели в Америку? За 56 посмотреть?» На это Пригожин ответил: «Почему же? Я за 70 ищу. Как найду – так сообщу».

Отметим, что травля Пригожина и Валерии началась после его заявления о непростом положении артистов в период пандемии. В ответ многие пользователи сказали, что продюсеру лучше помолчать. Простым людям сейчас куда сложнее. Между тем Пригожин, как он сам позже отмечал, имел в виду всего лишь тех артистов, которые выступают в небольших периферийных театрах и у которых сейчас нет никакого заработка.