Роднина заявила, что у танцевавших в бикини у мемориала в Калуге девушек вместо мозгов солома

По словам трехкратной олимпийской чемпионки, ей бы хотелось гордиться страной и новым поколением россиян.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в «Твиттере» прокомментировала скандальное видео, на котором две девушки в бикини танцуют у мемориала Победы в Калуге.

Очень хочется гордится Страной и новым поколением россиян!

Но, увы.

Порочить предшественников,

живших, умиравших, боровшихся, отстроивших, возвеличивавших и прославлявших страну на всех направлениях — это научились:(

Конечно, их малая толика, но и ложка дегтя может испортить многое. https://t.co/iaQUDdaEW8 — Irina Rodnina (@IRodnina) June 18, 2020

Как отметила легендарная чемпионка, ей бы очень хотелось гордиться страной и новым поколением россиян. Но их поступки порой вызывают у нее недоумение. Она не понимает, как можно порочить предшественников, которые боролись за счастье родной страны. При этом фигуристка и депутат Госдумы уверена, что таких примеров среди молодежи — единицы. В то же время такая ложка дегтя может испортить, как она думает, многое.

«И причины, и поступки могут быть разные. Но мозги, хотя бы примитивные, должны быть, или одна солома осталась?» Ирина Роднина

Напомним, что Ирина Роднина в последнее время сильно конфликтовала со своей бывшей наставницей — известным российским тренером Татьяной Тарасовой. Спортсменки откровенно хамили друг друга в беседах с журналистами. Некоторые эксперты и поклонники осудили их за это, отметив, что обе ведут себя как две базарные бабы.

Не так давно от Родниной досталось и олимпийской чемпионке Сочи в командных соревнованиях Юлии Липницкой. Она назвала ее халифом на час. Как отметила Роднина, Липницкая, по сути, быстро зажглась и так же быстро погасла. По ее мнению, затраты в воспитание подобных фигуристок себя не оправдывают. Напомним, что не так давно 22-летняя Липницкая объявила, что скоро станет мамой.