«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Сижу и репетирую»: Александр Ширвиндт опроверг слухи, что уходит из Театра Сатиры

По словам художественного руководителя, пока он не собирается покидать свой пост.

«Сижу и репетирую»: Александр Ширвиндт опроверг слухи, что уходит из Театра Сатиры
Ширвиндт остается работать в Театре Сатиры/http://globallookpress.com/

Художественный руководитель Театра Сатиры 85-летний Александр Ширвиндт заявил, что пока не собирается уходить на покой и оставлять свою высокую должность. При этом он отметил, что рано или поздно ему все равно придется сложить свои полномочия.

«Когда уйду и куда уйду, никто не знает. Но сейчас сижу в театре и репетирую. Когда-нибудь, конечно, придется уходить, но куда — на тот свет или в другое место — не знаю».

Александр Ширвиндт

Директор Театра Сатиры Мамед Агаев со своей стороны отметил, что этот сезон Ширвиндт точно доработает до конца. Он уже переговорил с ним и тот заверил, что полон сил и готов трудиться на благо своего детища, сообщает РИА «Новости».

Ранее в беседах с журналистами Александр Ширвиндт уже не раз намекал, что ему стоит уйти на покой. При этом актер и режиссер известен своими шуточками о смерти. Как рассказывал он в беседах с журналистами, смерть его вовсе не страшит. Он прожил интересную и очень насыщенную жизнь.

Тэги

Александр ШирвиндтАлександр Ширвиндт последние новостиМамед АгаевМосковский театр СатирыНовости googleНовости культурыновости театраТеатр сатиры
Loading...