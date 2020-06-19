«Сижу и репетирую»: Александр Ширвиндт опроверг слухи, что уходит из Театра Сатиры

Художественный руководитель Театра Сатиры 85-летний Александр Ширвиндт заявил, что пока не собирается уходить на покой и оставлять свою высокую должность. При этом он отметил, что рано или поздно ему все равно придется сложить свои полномочия.

«Когда уйду и куда уйду, никто не знает. Но сейчас сижу в театре и репетирую. Когда-нибудь, конечно, придется уходить, но куда — на тот свет или в другое место — не знаю». Александр Ширвиндт

Директор Театра Сатиры Мамед Агаев со своей стороны отметил, что этот сезон Ширвиндт точно доработает до конца. Он уже переговорил с ним и тот заверил, что полон сил и готов трудиться на благо своего детища, сообщает РИА «Новости».

Ранее в беседах с журналистами Александр Ширвиндт уже не раз намекал, что ему стоит уйти на покой. При этом актер и режиссер известен своими шуточками о смерти. Как рассказывал он в беседах с журналистами, смерть его вовсе не страшит. Он прожил интересную и очень насыщенную жизнь.